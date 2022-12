Basket, Serie A1 2022/2023: successo esterno per Tortona, Scafati crolla 72-91

Tortona domina nell’undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. I piemontesi sbancano il campo della Givova Scafati con un pesante 72-91 in un match dominato e controllato dall’inizio alla fine. Grande prestazione per gli ospiti, che allentano la tensione soltanto durante l’ultimo periodo. I migliori realizzatori sono Macura e Christon, che chiudono rispettivamente con 23 e 15 punti. Dall’altro lato buona prestazione per Logan, che termina la sua gara con 18 punti. Troppo poco per impensierire Tortona, che conquista due punti importanti validi per il terzo posto solitario in classifica con sedici punti. Di seguito il recap della partita.

IL MATCH – Nel primo quarto si segna tantissimo da ambo le parti. A prevalere in una vera e propria battaglia di triple è Tortona, che dopo i primi dieci minuti si trova già abbondantemente avanti (22-32). Nel secondo quarto la formazione ospite continua a vedere una vasca da bagno al posto del canestro mentre, al contrario, Scafati abbassa notevolmente le proprie percentuali in ogni reparto del campo. Allo scoccare dell’intervallo sono ben diciotto i punti da recuperare per la squadra campana (38-56). Nel terzo quarto gli ospiti non accennano a levare il piede dall’acceleratore ed aumentano il gap con gli avversari (50-80). Nell’ultimo periodo la partita non ha più nulla da dire. La frazione viene vinta da Scafati, che segna il doppio dei punti rispetto ai piemontesi. Ormai però il risultato è acquisito per la Bertram, che sbanca il campo della Givova con un severo 72-91.