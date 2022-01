Basket Serie A1 2021/2022, Venezia-Brescia 82-93: cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

I tifosi della Germani Basket Brescia - Foto Sportface

La Germani Brescia batte la Umana Reyer Venezia nella sfida valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I lagunari partono forte, toccando anche il +12 di vantaggio, ma calano nella ripresa e cedono il passo agli avversari. Ai padroni di casa non bastano i 24 punti di Echodas, che non è neppure il miglior realizzatore della serata visti i 28 messi a referto da Mitrou-Long. Da segnalare anche i 22 punti di Della Valle e le doppie-doppie di Collins e Petrucelli. Al Taliercio finisce 82-93.

CRONACA – Ottimo inizio di Venezia, che fin da subito si affida alle giocate di Echodas e costringe gli avversari ad un time out. Brescia reagisce e accorcia le distanze, specialmente grazie ad un ispirato Della Valle, ma chiude il primo quarto a -6. Il secondo quarto è invece a due facce. All’inizio si assiste ad un dominio di Brescia, che passa addirittura in vantaggio approfittando di un momento di black out degli avversario. In seguito, i lagunari salgono in cattedra e trovano la via del canestro con grande facilità, andando a riposo avanti di 9. Nella ripresa si scatena Mitrou-Long, il quale si carica la squadra sulle spalle e comincia a segnare punti su punti. A fine terzo quarto è ancora avanti Venezia, ma l’inerzia dell’incontro è ormai dalla parte degli ospiti, che dominano la frazione finale e conquistano meritatamente i due punti.

TABELLINO

VENEZIA: Tonus 19, De Nicolao 8, Sanders 5, Echodas 24, Theodore 8, Stone 3, Daye 6, Vitali 6, Brooks 3, Bramos 0, Mazzola 0, Chapelli 0.

BRESCIA: Mitrou-Long 28, Della Valle 22, Cobbins 15, Petrucelli 10, Gabriel 2, Moore 2, Laquintana 8, Moss 6, Rodella 0, Burns 0, Parrillo 0, Eboua 0.