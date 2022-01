Basket, Serie A1 2021/2022, Olimpia Milano-Tortona 72-60: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Sergio Rodriguez - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

L’A|X Armani Exchange Milano ha sconfitto la Bertram Derthona Tortona per 72-60, riuscendo a far sua la sfida valevole per la quindicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I ragazzi ai comandi tattici di coach Messina hanno replicato le gesta palesate contro la Virtus Bologna, riuscendo a scardinare le strategie degli ospiti sul parquet lombardo. Sensazionale prova, dal punto di vista carismatico e realizzativo, di un super Bentil, top scorer per i padroni di casa e assoluto Mvp di giornata. Tortona clamorosamente avanti per buona parte del match, ma Milano ha rispettato il pronostico rimontando senza troppi problemi.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

PROGRAMMA e TV 15^ GIORNATA

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

RIVIVI LA DIRETTA

IL RESOCONTO

Primo quarto infernale per Milano, considerando la partenza semplicemente strabiliante di Tortona. Tripla di Daum e finalizzazione da 2 di Cain a definire il primordiale 0-5 ospite. Impulso offensivo guerriero dei corsari e 0-12 da non credere dopo 6′, con Daum e Macura show. L’Olimpia ha tentato timidamente di riprendere la situazione tra le proprie mani, contando sulle prodezze di Bentil, Hines e Rodriguez, ma Filloy e Mascolo hanno repentinamente rispedito i padroni di casa negli inferi: 4-19 eloquente a fine parziale.

Secondo quarto incredibile per evoluzione specifica, con due liberi a segno di Grant a dare il via alle danze per il 6-19. Melli, Grant e ancora Bentil decisivi per suonare la carica e diminuire sempre di più lo strappo rilevante: 14-26 e Tortona timorosa. Agevole appoggio a canestro di Bentil e tripla di Grant; Milano on fire e 19-28, con ancora Bentil protagonista e mattatore, abile a definire il pericoloso 21-28. Super bomba da 3 di Hall a 2′ dal termine per il -4, con finale di frazione semplicemente folle: due canestri da 3 sensazionali firmati da Grant e Hall, valsi l’impensabile +1 lombardo: 32-31.

Terzo quarto partito con una reazione d’orgoglio di Tortona, ferita dal ritorno rapido di Milano. Prima la combinazione Macura-Cain e poi la solita tripla di Daum, sebbene Melli non sia rimasto a guardare; 36-38 e tutto aperto. Nuovo guizzo di Macura in contropiede e +4 sul 36-40, ma nuova rimonta meneghina alla porta. Ancora Melli e per l’ennesima volta super Bentil per il sorpasso Milano, mai più sotto nel punteggio da quel momento: 43-40. Rodriguez straordinario nel sottolineare lo strapotere milanese con la solita bomba da 3 e Hines a sostenerlo successivamente da 2: 51-47. Ultimo quarto iniziato e terminato con un solo copione: dominio assoluto dell’Olimpia, con Hall indubitabilmente on fire e Bentil mai domo da 3: 60-52 a metà parziale. Conclusione della contesa nettamente a favore dei lombardi, con Macura e Grant a dilagare; tripla della consolazione per Wright e Rodriguez a rispondere con la stessa arma: 72-60.

TABELLINO A/X ARMANI EXCHANGE MILANO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 72-60 (4-19, 28-12, 19-16, 21-13)

MILANO – Bentil 18, Hall 14, Grant 13, Rodriguez 11, Melli 10, Hines 4, Kell 2, Alviti 0, Ricci 0, Biligha 0, Leoni N.E.M, Baldasso N.E.

TORTONA – Wright 18, Macura 16, Daum 8, Cain 8, Filloy 5, Severini 3, Sanders, Mascolo 1, Tavernelli 0, Mortellaro 0, Rota N.E., Bellinaso N.E.