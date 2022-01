Basket, Serie A1 2021/2022, Fortitudo Bologna-Sassari 84-103: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Stefano Gentile, Dinamo Sassari 2019-2020 - Foto "Championsleague.basketball"

Il Banco di Sardegna Sassari ha superato la Fortitudo Kigili Bologna per 84-103, dimostrando la propria superiorità tra le mura ostili degli emiliani; il tutto nella circostanza della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo i sorrisi al termine del match contro Varese, i ragazzi di coach Martino hanno ceduto inevitabilmente allo strapotere tecnico degli avversari. Ottima Fortitudo per l’interezza di quasi due parziali, con black-out incomprensibile e totale nelle fasi seguenti. Dopo la scontentezza comprensibile in seguito alla resa contro Cremona, vittoria sarda caratterizzata dalle iniziative del tandem Mekowulu-Robinson, da 20 punti totali a fine confronto. Benissimo anche Logan, mai domo da 3 punti e infine decisivo.

IL RESOCONTO

Primo quarto con guizzo iniziale firmato dal solito Benzing, assistito nel migliore dei modi da Frazier; i due assi emiliani hanno sancito un buon 5-0. Partenza ospite con una tripla di Burnell, alla quale è seguita però la reazione personale di Aradori, autore di 5 punti a distanza di pochi secondi: 10-3. Mekowulu e Robinson a suonare la carica a ridosso del 6′, con un 10-7 rappresentativo del -3. Equilibrio instabile e botta e risposta continui, sino al soprasso isolano con Kruslin protagonista di una bomba da 3: 12-14. Contro-sorpasso casalingo con Frazier-Toté a segno per il 18-17; Durham sotto i riflettori, inoltre, e 22-19 sul tabellone. Chiusura di parziale con un appoggio a canestro di Procida, dopo un’assistenza al bacio di Toté: 24-19.

Secondo quarto e immediata reazione corsara con Logan, straordinario da 3: 24-22. Gentile e Diop scatenati in proiezione offensiva e Sassari sul +1 arrivati al 13′: 26-27. Charalampopoulos è entrato in partita a partire da metà frangente, collezionando punti e mantenendo un ritmo frenetico al fianco di Gudmunsson, sino al 39-35 dei suoi. Momento di forcing offensivo della Fortitudo e +10 repentino con Frazier e Aradori on fire: 49-39. Da questo momento in poi, esclusivamente Sassari sul parquet bolognese; una serie di 13 punti consecutivi dei sardi, con Robinson, Kruslin e un superlativo Logan (mai domo da 3) a strutturare l’incredibile 49-52 in poco più di 2′.

Terzo quarto e -1 bolognese firmato da Durham, ma tripla di Bendzius e appoggio a canestro di Mekowulu per il 51-57 momentaneo. Soltanto Sassari in campo, nuovamente, con il già menzionato Benzius magnifico da 3 e Mekowuli sempre più incisivo, anche dalla lunetta: 52-62 al 24′. Fase offensiva con ritmo frenetico dei sassaresi e Logan salito in cattedra, con il solo Benzing a rispondere agli stimoli: 61-71 rapido. Toté a segno da 2 e 68-75 a fine parziale, contraddistinto dalle gesta del solito Toté. Appoggio a canestro di Kruslin ad aprire il quarto finale: superiorità mai in discussione degli ospiti e repentino 68-80. Toté ha operato nel deserto bolognese, con Sassari beneficiaria di uno scatenato Mekowulu sino al 73-88. Fasi conclusive del match desolanti per Bologna, in quanto isolani facilmente oltre quota 100: super Logan a dominare e 84-103 definitivo.

TABELLINO FORTITUDO KIGILI BOLOGNA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 84-103 (24-19; 25-33; 19-23; 16-28)

FORTITUDO BOLOGNA – Toté 17, Aradori 15, Frazier 15, Charalampopoulos 11, Benzing 10, Gudmunsson 6, Groselle 0, Borra 0, Manna N.E, Mancinelli N.E.

SASSARI – Mekowulu 20, Robinson 20, Logan 18, Bendzius 18, Kruslin 10, Diop 6, Gentile 6, Procida 5, Durham 5, Burnell 3, Treier 2, Devecchi 0, Gandini N.E.