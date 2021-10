Basket, Serie A1 2021/2022: Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 75-86, cronaca e tabellino

by Michele Muzzarelli

Ettore Messina - Foto FIP

L’Olimpia Milano non si ferma, espugna il PalaDozza e prosegue il percorso netto nella Serie A1 2021/2022. Nel match della quinta giornata infatti l’AX Armani Exchange ha espugnato il campo della Fortitudo Kigeli Bologna con il risultato finale di 75-86, al termine di una partita molto combattuta dove la grande esperienza dei veterani ha fatto la differenza. Cinque giocatori in doppia cifra per Milano, mentre Bologna trova la quarta sconfitta in cinque partite.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

La cronaca – L’Olimpia sembra partire forte portandosi sul 5-0, ma per oltre cinque minuti gli uomini di Messina non trovano il canestro: tante palle perse e parziale da 9-0 per la Fortitudo, che scalda il PalaDozza. Tra i padroni di casa sono Procida e Ashley a trovare un buon impatto nel primo quarto, ma in chiusura di periodo l’Olimpia torna sotto con l’ingresso in campo di Rodriguez che trova subito assist di qualità. Alla prima sirena così gli ospiti si portano sul 16-17, grazie ad un parziale conclusivo da 8-2. Il secondo quarto si apre con un nuovo parziale di Bologna, che perde anche punti preziosi sbagliando tanto dalla lunetta con Richardson, che poi però mette la tripla del momentaneo +7 in favore dei padroni di casa (26-19). Ancora una volta però arriva l’ingresso in campo di Rodriguez, che insieme a Melli firma il controparziale di Milano e frena anche la foga di Totè che in pochi minuti si porta in doppia cifra. All’intervallo lungo il punteggio vede l’Olimpia avanti 35-39.

Al ritorno in campo, in avvio di terzo quarto, Richardson mette subito i cinque punti che riportano avanti la Fortitudo, con Datome che risponde immediatamente dall’arco dei tre punti. E’ ancora Datome a firmare il massimo vantaggio dell’Olimpia (41-49), dopo le polemiche del PalaDozza per un antisportivo fischiato contro Richardson. Milano arriva in doppia cifra di vantaggio, con un Rodriguez davvero ispirato nei suoi minuti in campo. Sul finire del periodo però Bologna accorcia ancora grazie ad Aradori e ad un calo dell’Olimpia, che inserisce qualche seconda linea e paga dazio chiudendo sul 50-56 a dieci minuti dal termine.

L’ultimo quarto vede Milano volare subito sul +12, ma le triple di Aradori e Procida permettono ancora una volta a Bologna di rimanere in corsa. Il parziale della Fortitudo arriva ad un pazzesco 10-0 che riporta i padroni di casa a -2. Nel momento di maggior difficoltà però Rodriguez e Melli fanno sentire la loro classe ed esperienza, riportando gli uomini di Messina sul +10. Gli ultimi minuti vedono Bologna continuare a lottare, senza però riuscire a ricucire lo strappo.

Il tabellino

Fortitudo Kigili Bologna: Ashley 9, Aradori 18, Durham 4, Procida 10, Benzing 5, Zedda, Manna, Richardson 12, Baldasso 6, Totè 11, Groselle.

AX Armani Exchange Milano: Melli 8, Grant 5, Tarczewski 3, Hall 13, Datome 14, Rodriguez 16, Leoni, Rapetti, Ricci, Biligha 4, Mitoglou 12, Shields 11.