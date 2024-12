Tutto pronto per l’undicesima giornata della Serie A 2024/25 di basket. Il turno prevede due anticipi, di scena sabato: alle 20.45 la Bertram Derthona Tortona ospita l’Umana Reyer Venezia in una sfida tra due formazioni in leggera flessione. I piemontesi hanno subito un inatteso ko nell’ultima giornata tra le mura amiche contro Treviso, salvo poi riscattarsi in Basketball Champions League con il netto successo sul campo dei tedeschi del Chemnitz. Due sconfitte in fila invece per i lagunari, entrambe al Taliercio: in campionato contro una Sassari trascinata da Fobbs e Bibbins, mentre in Eurocup contro uno Cedevita Olimpija in gran forma. Gli orogranata dovranno fare inoltre i conti con due assenze: quella di Xavier Munford, che sta recuperando da un’operazione in seguito ad infortunio cartilagineo al ginocchio destro, e quella di Juan Fernandez; il Lobito infatti ha subito una lesione muscolare alla coscia sinistra e saràout per qualche settimana.

Nel secondo anticipo del sabato, in programma alle ore 21.00, la Givova Scafati attende l’Estra Pistoia. I campani devono cambiare marcia dopo un inizio di stagione decisamente sotto tono, con sole tre vittorie a fronte di sette sconfitte, ultima quella casalinga per 119-110 contro la capolista Trento. Stesso record, 3-7, anche per i toscani, reduci da quattro ko in fila tutti con un ristretto margine di punti. A Scafati dunque c’è la possibilità per tornare al successo per la formazione di coach Zare Markowski, subentrato a inizio novembre dopo le scintille tra il tecnico Dante Calabria e la proprietà, e ancora alla ricerca della prima vittoria sulla panchina pistoiese.

Il big match è Trapani-Trento

Il big-match dell’undicesimo turno della Serie A di basket è in programma domenica alle 18.15 a Trapani, dove la matricola Shark proverà a stupire anche contro la Dolomiti Energia Trentino. I bianconeri sono al comando della classifica come unica squadra imbattuta in queste prime 10 giornate di regular-season. Si profila un incontro spettacolare, tra due formazioni in grande salute e con un gioco votato all’attacco; i siciliani di coach Repesa, secondi della classe con 8-2 insieme a Bologna e Brescia, inseguono il sesto successo consecutivo, con un Galloway che nelle ultime uscite sembra aver trovato continuità. Trento però, forte anche della vittoria in Eurocup sul campo dei polacchi del Sopot, finora ha quasi sempre rasentato la perfezione in campionato e vuole continuare il sogno.

La Virtus Bologna ospita Trieste

Impegno casalingo per la Virtus Bologna, che alle ore 19.00 di domenica sul parquet amico incrocia la Pallacanestro Trieste. Le V nere sono rinfrancate dalla cura Dusko Ivanovic e dal pesante successo sul campo del Baskonia, arrivato grazie ad una prodezza sulla sirena di Will Clyburn, che con un gioco da quattro punti à la Sasha Danilovic ha ribaltato la sfida regalando la vittoria per 82-21. Seconda vittoria in due partite sulla panchina virtussina per il coach montenegrino, dopo l’altrettanto pesante successo all’esordio nel derby d’Italia sul campo dell’Olimpia Milano. Contro la formazione giuliana, in crisi dopo un brillante inizio e reduce da quattro sconfitte in fila, potrebbe arrivare il tris per Bologna.

Alle ore 17.00 l’EA7 Emporio Armani Milano farà invece visita alla Openjobmetis Varese, in un derby lombardo dal sapore amarcord. Osservato speciale l’ex di turno Nico Mannion, che ha lasciato Varese ad inizio stagione per approdare alla corte di Ettore Messina. Promette spettacolo anche l’anticipo di mezzogiorno, che vede il Banco di Sardegna Sassari opposto alla UnaHotels Reggio Emilia, in grande spolvero nelle ultime settimane con quattro vittorie di fila. Una sorprendente NutriBullet Treviso ospita invece la Vanoli Cremona, che vuole rialzarsi dopo un avvio di campionato decisamente negativo. A chiudere il programma dell’undicesimo turno della Serie A di basket, ci sarà l’incontro tra la Germani Brescia e Napoli, con i campani ancora a caccia del primo successo di questa travagliata stagione.