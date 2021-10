Basket, Champions League 2021/2022, Ludwigsburg-Dinamo Sassari 94-81: cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Stefano Gentile, Dinamo Sassari 2019-2020 - Foto "Championsleague.basketball"

Nella sfida valida per la prima giornata del girone A della Champions League 2021/2022 di basket, l’MHP Riesen Ludwigsburg supera il Banco di Sardegna Sassari per 94-81. Sconfitta amara per la Dinamo, che paga a caro prezzo un primo quarto da dimenticare e debutta nella competizione con una sconfitta. Bene i soliti Logan e Mekowulu, da rivedere altri aspetti tra cui la fase difensiva. Jonah Radebaugh miglior realizzatore del match con 24 punti.

CRONACA – Avvio complicato per i sardi, che fin da subito subiscono le avanzate offensive degli avversari e subiscono qualcosa di troppo. Il problema sorge quando i problemi arrivano anche in attacco e, oltre a subire molti punti, se ne segnano troppo pochi. Il risultato è un sonoro 27-12 in favore dei padroni di casa, che mettono in discesa il match. Nel secondo quarto il vantaggio cresce arrivando a toccare un massimo di +22. Grazie ad un buon finale di tempo, però, complici le iniziative di Mekowulu e Logan, il Banco di Sardegna accorcia le distanze e torna negli spogliatoi in svantaggio di 17.

Nella ripresa il copione non cambia, o meglio subisce qualche scossa ma il gap tra le squadre è talmente ampio che non fa molta differenza. Nonostante una prestazione in crescendo dei sardi, il Ludwigsburg è bravo ad amministrare il proprio vantaggio senza permettere mai agli avversari di avvicinarsi minacciosamente. Nel quarto finale la Dinamo riesce a portarsi fino al -10, ma è tutto inutile. I tedeschi blindano la vittoria e partono con il piede giusto. Decisivo il primo periodo.

TABELLINO

LUDWIGSBURG: Darden 16, Herzog 3, Hulls 6, Walker 3, Wohlfarth-Bottermann 7, Baehre 9, Patrick 7, Bartolo 12, Raudebaugh 24, Minjoth N.E., Ugbo 0, Simon 10.

DINAMO SASSARI: Battle 16, Burnell 3, Chessa 0, Logan 21, Mekowulu 19, Gentile 0, Bendzius 5, Borra N.E., Clemmons 17, Devecchi N.E., Gandini N.E., Treier 0.