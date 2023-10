Basket femminile, Italia-Grecia a Vigevano il 9 novembre

Si terrà a Vigevano il primo impegno della Nazionale Femminile nel girone di qualificazione alla prossima edizione degli Europei femminili di basket 2025, che torneranno in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione giocata in Abruzzo (con la fase finale a Chieti). La selezione di Andrea Capobianco, già qualificata di diritto, sfiderà il 9 novembre la Grecia al PalaElachem (ore 20.00). Tre giorni più tardi, domenica 12 novembre, le azzurre faranno visita alla Germania, ad Amburgo. La seconda finestra si giocherà a novembre 2024 (in casa con la Rep.Ceca il 7 novembre, trasferta in Grecia il 10), l’ultima a febbraio 2025 (il 6 in casa con la Germania, il 9 in Rep. Ceca).

Per la prima volta Vigevano ospiterà una nazionale. “Siamo certi di ricevere affetto e supporto da una città che ha sempre respirato grande pallacanestro”, ha detto Capobianco che aggiunge: “Torno ad allenare la Nazionale Femminile con grande entusiasmo e grandissime motivazioni, certo che col tempo potremo prenderci delle soddisfazioni. Sono grato a tutti coloro che in questi giorni mi hanno inviato messaggi di incoraggiamento e di felicitazioni, facendo trasparire il nostro amore condiviso per la Maglia Azzurra. Saranno fondamentali due componenti, sulle quali insisteremo dal primo giorno di raduno: lo spirito di sacrificio, quello che ti porta a fare un passo in più per aiutare la squadra, e la voglia di vincere, di arrivare all’obiettivo”.