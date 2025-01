Ford si prepara a un grande ritorno, annunciando la partecipazione alla classe Hypercar del Campionato Mondiale Endurance a partire dal 2027. Il marchio statunitense, negli anni ’60, era stata protagonista di un’intensa battaglia contro Ferrari, culminata con la 24 Ore di Le Mans del 1966, vinta da Ford. Successivamente, la casa automobilistica dagli States vinse per tre anni consecutivi con la celebre GT40. Quasi sessant’anni dopo la grande impresa, il colosso americano si rimette in gioco nella categoria di punta del WEC, con il sogno di replicare lo storico trionfo.

“Siamo pronti a sfidare di nuovo il mondo”

L’annuncio è arrivato dal Ceo dell’azienda, Bill Ford, nel corso dell’evento di lancio della stagione, tenutosi a Charlotte. La presentazione vantava 2000 ospiti, oltre ai cinquanta piloti che rappresenteranno Ford nel corso della stagione 2025. Il marchio statunitense è già presente tra le fila del WEC: nel 2016 ha ottenuto una vittoria in LMGTE, mentre nel 2024 ha firmato un podio in LMGT3 con la Mustang. La sua presenza nella classe principale mancava però dalla storica battaglia contro la Rossa.

“Stiamo entrando in una nuova era di prestazioni e competizione in Ford“, dichiara il Ceo. “Quando gareggiamo, lo facciamo per vincere e non c’è pista o gara che abbia un significato più profondo per la nostra storia di Le Mans. È lì che abbiamo sfidato la Ferrari e vinto negli anni ’60, e dove siamo tornati 50 anni dopo, abbiamo sorpreso il mondo e li abbiamo battuti di nuovo (nella GT). Sono felice di tornare a Le Mans e di gareggiare ai massimi livelli delle gare di durata. Siamo pronti a sfidare di nuovo il mondo“, conclude Bill Ford.

L’età dell’oro per l’Hypercar

La categoria Hypercar è il fiore all’occhiello del WEC, con diversi celebri marchi a prendere parte alla competizione. Nel 2027, Ford si unirà ad Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot, Porsche e Toyota. Lo stesso direttore del WEC, Frédéric Lequien, commenta entusiasta la formazione: “Avere almeno dieci grandi marchi del motorsport impegnati nella massima categoria del campionato nel 2027 è la prova dello slancio stellare e della crescita del FIA WEC“.

La parola passa poi a Pierre Fillon, presidente dell’Automobile Club de l’Ouest, organizzatore di Le Mans: “Questa è una notizia meravigliosa, la Ford ha sempre avuto una forte affinità con Le Mans e la storia dimostra che non corre per arrivare seconda. La ripresa della loro celebre rivalità con la Ferrari è una prospettiva entusiasmante“. Il presidente della Commissione Endurance della FIA, Richard Mille, sentenzia: “Il ritorno di Ford ai vertici è un’ulteriore conferma del successo e dell’attrattiva delle hypercar. L’età dell’oro delle gare Endurance è arrivata ed è qui!“.