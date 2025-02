Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari ha fatto sognare tutti gli appassionati della Formula 1 e in generale tutti gli amanti dello sport.

L’arrivo del sette volte campione del mondo a Maranello è sicuramente una vera e propria rivoluzione nel mondo delle quattro ruote, uno di quei cambi di casacca che scombinano tutte le carte in tavola e che creano attese stratosferiche. Il conto alla rovescia è iniziato a Londra, quando il 18 febbraio sono state presentate tutte le livree del 2025. I motori si accenderanno ufficialmente nel weekend che va dal 14 al 16 marzo, con il primo appuntamento in Australia che svelerà al mondo la nuova Formula 1. Ed è a Melbourne che scenderà in pista per la prima gara in rosso Lewis Hamilton, con il britannico che dopo i primi test tra Fiorano e il Bahrain vivrà finalmente il suo primo appuntamento ufficiale in rosso.

Il passaggio dell’ex Mercedes in Ferrari ha scatenato un vero e proprio effetto domino nella Formula 1, con Carlos Sainz che è passato in Williams e con il sedile vuoto lasciato tra le frecce d’argento che sarà occupato da Andrea Kimi Antonelli. Il diciottenne italiano, che ha sorpreso nella prima uscita in Bahrain chiudendo in prima posizioni i primi test della stagione, affiancherà George Russell, che sarà dunque il primo pilota della scuderia guidata da Toto Wolff.

Russell non si nasconde: “Hamilton in Ferrari è stata una grande sorpresa”

Dopo essere stati compagni di squadra in Mercedes, George Russell erediterà da Lewis Hamilton il sedile numero uno della scuderia. L’inglese ha raccontato di come ha vissuto il passaggio del sette volte campione del mondo in Ferrari, svelando anche come ha appreso la notizia dopo il clamoroso annuncio arrivato lo scorso anno dalla scuderia di Maranello.

“Ad essere sincero, non avevo sentito voci in precedenza, anzi, è stata la prima volta che l’ho sentito è stato piuttosto sorprendente, perché di solito queste cose si insinuano nei media, ed è stata una vera e propria notizia bomba. In fin dei conti, queste cose accadono tutte per un motivo. A breve entreremo in una nuova era della Formula 1. Questo sport sta diventando sempre più grande, e credo che sia un bene per tutti. Quando hai come compagno di squadra un sette volte campione del mondo, è un’ottima occasione per dimostrare di cosa sei capace, ma anche per imparare come si comporta con la squadra, come tiene alto il morale nei momenti difficili, come dedica sempre tempo ai tifosi.”.

Queste le parole di George Russell, che si caricherà sulle spalle la Mercedes e che, nonostante la sua giovane età, farà da chioccia ad Antonelli.