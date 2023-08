Mondiali atletica Budapest 2023, ritardo per le semifinali dei 200: incidente tra i golf buggy (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 35

Slittano di qualche minuto le semifinali dei 200m ai Mondiali di atletica di Budapest. Originariamente in programma alle 20:20, la gara è stata rinviata di circa 15 minuti a causa di un incidente tra i golf buggy che trasportano gli atleti. Fortunatamente sembra che l’impatto non abbia procurato gravi danni agli atleti. Non si segnalano infortuni in vista di una gara che non vede azzurri al via dopo le eliminazioni di Filippo Tortu e Fausto Desalu nelle batterie.