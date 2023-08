Mondiali Budapest 2023, Stano: “Ho dato il massimo e anche di più, purtroppo è andata così”

Un Massimo Stano amareggiato per il risultato ma orgoglioso di quanto fatto oggi nella 35 km di marcia, dove è settimo al traguardo. Così l’atleta azzurro ha parlato ai microfoni Rai al termin della gara: “Ho gareggiato io oggi, non ho mandato mio fratello come nella 20km – scherza –, mi sono divertito ogni metro. Ho dato il massimo e anche di più, purtroppo è andata così e sono rammaricato. Ma allo stesso tempo sono contento perché sono riuscito ad esprimermi al meglio della giornata di oggi. Martin ha dimostrato che si poteva fare il bis, ha fatto lui quello che avrei voluto fare io. Sono contento per lui, mi porto a casa un settimo posto e va bene così, non è così scontato come potrebbe sembrare. Guarderò anche oggi la premiazione dal basso, l’anno prossimo conto sarà diverso”.