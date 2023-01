Marcell Jacobs si prepara per Lodz: giorno di test a Roma

Giorno di test per Marcell Jacobs. L’esordio stagionale indoor per il campione olimpico è in programma sabato nei 60 metri del Meeting di Lodz, in Polonia e oggi l’azzurro ha svolto una serie di test presso lo stadio ‘Paolo Rosi’ di Roma, sotto la supervisione dei tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. In particolare il velocista azzurro ha provato diversi sprint nel binario dell’optojump per analizzare la tecnica di accelerazione e la ritmica di corsa dai blocchi di partenza.