Atletica: Hooper terza nei 60 metri piani a Nantes, bene anche Bandaogo

Gloria Hooper si posiziona terza nei 60 metri piani di Nantes, chiudendo con il crono di 7.38. Nella stessa gara giunge quarta Johanelis Herrera, chiudendo la gara in 7.40. Al maschile, nella stessa distanza, bene anche Yassin Bandaogo. L’azzurro ha chiuso in terza posizione, con un crono complessivo di 6.73.

Luminosa Bogliolo invece, nei 60 metri ad ostacoli, chiude in ottava posizione la gara, condizionata da qualche crampo poco prima della gara. L’azzurra ha terminato la gara in 8.23, appena prima di lei Elena Carraro, settima in 8.27.