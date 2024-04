Europei atletica 2024, Warholm al via a Roma: il primatista mondiale dei 400 ostacoli punta il terzo titolo continentale

Ci sarà anche il primatista mondiale dei 400 ostacoli Karsten Warholm tra le stelle degli Europei di atletica di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno. Campione olimpico a Tokyo 2020, con il record mondiale di 45.94, il 28enne norvegese è anche campione mondiale ed europeo e nella Capitale punterà a conquistare il terzo titolo continentale. Warholm sarà in gara per la semifinale nella mattinata di lunedì 10 giugno, con la finale che assegna le medaglie in programma nella serata di martedì 11 giugno. A Roma Warholm ha già corso due volte in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, nelle edizioni del 2018 (secondo) e del 2020, quando ottenne una delle sue diciotto vittorie in Diamond League. Ora insegue un nuovo capitolo di una carriera già storica. E per i tifosi a Roma, oltre a Mondo Duplantis, Femke Bol e i campioni azzurri, ci sarà un altro campionissimo da ammirare.