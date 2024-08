Atletica, Tamberi: “Fuoco dentro per i Mondiali. Giochi 2028? Vediamo”

Gianmarco Tamberi, nella conferenza stampa di presentazione del Golden Gala ‘Pietro Mennea’ a Roma, parla del suo recupero e delle sue aspettative per questa manifestazione: “Sto decisamente meglio dal punto di vista fisico. Non ho sentito più male, ho avuto le ultime due coliche il giorno dopo la gara di Parigi. Dal punto di vista mentale le giornate sono altalenanti. Non tutte le mattine mi sveglio col sorriso. Sicuramente meglio dopo la gara in Silesia”, esordisce Gimbo.

“Il mio modo di comunicare a Parigi? Non possiamo tutti condividere, quello che posso garantire al 100% è che in quei momenti non pensi quale sia il modo giusto di comunicare. Stavo ricevendo tanti messaggi e non riuscendo a rispondere a tutti volevo comunicare a tutti come stavo. Ho fatto ciò che sentivo. Sui social non pubblico solo i momenti belli o hotel di lusso. Poi è chiaro che non tutti possono condividere. Sono felice e orgoglioso di non mollare e dell’affetto ricevuto dai tifosi”, prosegue Tamberi.

Su LA2028 invece glissa e rimanda la sua decisione: “Partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles? Vediamo. Queste Olimpiadi non sono andate come volevo, mi ero preparato una vita intera per la finale di Parigi. Ero certo che se avessi finito come sognavo avrei chiuso. In questo momento sento un qualcosa che mi spinge a mettermi in moto per i Mondiali di Tokyo, ma dovrei capire tante cose. Ci sono mille dubbi”.

Tamberi infine rivela di volere un figlio con la moglie Chiara: “Non vediamo il momento di avere un figlio e spero di vedere una piccola lei sgambettare per casa”, conclude.