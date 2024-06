Atletica, Leonardo Fabbri in gara a Bydgoszcz: prosegue la marcia verso le Olimpiadi

Nuovo impegno per Leonardo Fabbri, che domani pomeriggio scende in pedana a Bydgoszcz, in Polonia, per la tappa Gold del Continental Tour. Il toscano torna in gara quindi dopo la magica notte di Roma, in cui si è laureato campione europeo davanti al pubblico italiano con la misura di 22.45. Un risultato senza precedenti nelle venticinque edizioni precedenti degli Europei, ma Fabbri ha fatto anche meglio a Savona con il 22.95 che è valso il nuovo record italiano.

La continuità di Fabbri è davvero impressionante, considerando che nelle ultime sei gare non è mai sceso sotto i 22.40. Adesso il campione dell’Aeronautica, argento mondiale a Budapest, bronzo iridato indoor a Glasgow, cerca ulteriori conferme in un appuntamento che vedrà al via anche il bronzo di Roma Michal Haratyk (Polonia), il britannico quarto classificato Scott Lincoln, il ceco quinto d’Europa Tomas Stanek, oltre all’altro polacco Konrad Bukowiecki.

L’azzurro al momento è al secondo posto delle liste mondiali dell’anno, dietro allo statunitense Joe Kovacs e alla sua bordata di 23.13 in Diamond League a Eugene. Il tutto in attesa del campione olimpico e primatista mondiale Ryan Crouser, che finora quest’anno si è fermato a 22.80 ma che sabato sarà impegnato in Oregon negli attesissimi Trials statunitensi. La sfida delle sfide sarà quella di Parigi, da segnare sul calendario: qualificazioni venerdì 2 agosto e finale sabato 3 agosto.