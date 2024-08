Atletica, Duplantis riparte da Losanna: 6.15 e record del meeting

Armand Duplantis è ripartito da Losanna dopo la medaglia d’oro con tanto di nuovo record del mondo (6.25) alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo svedese ha vinto la gara di salto con l’asta come da pronostico e ha ritoccato il record del meeting che già gli apparteneva. Dopo un percorso netto a 5.62, 5.82, 5.92 e 6.00, il fuoriclasse 24enne è riuscito a superare al terzo tentativo anche 6.15, alzando così il primato di Losanna a due anni dal 6.10 saltato il 26 agosto 2022. Tutto facile per Duplantis che ha deciso però di fermarsi senza tentare l’attacco a 6.25. Niente da fare ovviamente per i rivali. Lo statunitense Sam Kendricks è stato impeccabile fino a 5.92, ma ha rimediato tre errori nella misura successiva. Terzo posto per il norvegese Sondre Guttormsen (5.82), che si gode comunque il suo season best e la compagnia speciale in gara di una leggenda dello sport mondiale. A Parigi Duplantis ha ritoccato per la nona volta il record del mondo, migliorando il 6,24 m stabilito nella Diamond League di Xiamen ad aprile di quest’anno.

Il resto del programma del meeting di Losanna è previsto per domani. Saranno quattro gli azzurri in gara giovedì sera all’Athletissima di Losanna, a partire dalla medaglia di bronzo dei Giochi Olimpici nel salto in lungo Mattia Furlani, senza dimenticare il campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli, il bronzo continentale degli 800 Catalin Tecuceanu e la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso. L’evento sarà trasmesso in diretta tv giovedì 22 agosto dalle 20 alle 22 su Rai 3, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Ma è prevista anche la differita su tv.sportface.it.