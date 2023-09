Arrampicata sportiva, qualifica Roma 2023: azzurri rimandano appuntamento con carta olimpica speed

Niente da fare per gli azzurri impegnati nella qualifica continentale di arrampicata sportiva per quanto riguarda lo speed, vale a dire il climbing di velocità, in corso di svolgimento a Roma. Questa sera era in palio anche una carta olimpica per il vincitore al maschile e per la vincitrice al femminile (o in caso di pass già ottenuto, a scalare), ma i rappresentanti dell’Italia hanno dovuto rimandare l’appuntamento con Parigi, pur classificandosi in quinta posizione. Non abbastanza, chiaramente, per raggiungere la semifinale della competizione.

Ludovico Fossali è arrivato fino ai quarti di finale, dove però ha chiuso in 7.10 la sua prova, risultando il terzo ma con le due wildcard riservate all’ucraino Ilchyshyn e al francese Mawem, dunque quinto complessivo ed eliminazione a un passo dalla zona podio. Sesto posto, invece, per Luca Robbiati, mentre Gianluca Zodda, il terzo azzurro al via, è decimo e si era fermato agli ottavi. Quinto posto anche per Beatrice Colli, unica nostra portacolori a Roma in campo femminile, fuori di un soffio dalle prime quattro.