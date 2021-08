LIVE – Bollettino oggi, domenica 8 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

by Deborah Sartori

Vi presentiamo il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di domenica 8 agosto. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, tutte le regioni e le province autonome del Bel Paese sono in zona bianca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di oggi, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus.

Segui il LIVE su Sportface.it

ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

AGGIORNA LA DIRETTA

DATI NAZIONALI DI OGGI: in attesa

DATI NAZIONALI DI IERI: 6.902 nuovi contagi, 22 morti, 3.025 guariti, 96.586 tamponi molecolari, 288 in terapia intensiva



Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*:



*i ‘nuovi contagi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi antigenici e molecolari, mentre viene riportato solo il conteggio del totale dei tamponi molecolari effettuati (non antigenici).

LOMBARDIA:

OGGI: In attesa

IERI: 756 nuovi contagi, 1 morto, 15.971 tamponi molecolari, 35 in terapia intensiva



PIEMONTE:

OGGI: In attesa

IERI: 170 nuovi contagi, 0 morti, 4.158 tamponi molecolari, 5 in terapia intensiva



EMILIA-ROMAGNA:

OGGI: In attesa

IERI: 685 nuovi contagi, 2 morti, 9.783 tamponi molecolari, 22 in terapia intensiva



VENETO:

OGGI: In attesa

IERI: 682 nuovi contagi, 1 morto, 13.031 tamponi molecolari, 18 in terapia intensiva



LAZIO:

OGGI: In attesa

IERI: 638 nuovi contagi, 1 morto, 54 in terapia intensiva, tamponi molecolari non verranno comunicati per un attacco hacker alla Regione Lazio



SICILIA:

OGGI: In attesa

IERI: 776 nuovi contagi, 7 morti, 6.388 tamponi molecolari, 47 in terapia intensiva



CAMPANIA:

OGGI: In attesa

IERI: 610 nuovi contagi, 2 morti, 8.008 tamponi molecolari, 14 in terapia intensiva



PUGLIA:

OGGI: 208 nuovi contagi, 0 morti, tamponi molecolari e terapie intensive non ancora comunicati

IERI: 360 nuovi contagi, 1 morto, 4.490 tamponi molecolari, 13 in terapia intensiva

TOSCANA:

OGGI: 665 nuovi contagi, 8.882 tamponi molecolari, morti e terapie intensive non ancora comunicati

IERI: 714 nuovi contagi, 1 morto, 9.410 tamponi molecolari, 25 in terapia intensiva

CALABRIA:

OGGI: In attesa

IERI: 238 nuovi contagi, 1 morto, 3.373 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva



LIGURIA:

OGGI: In attesa

IERI: 143 nuovi contagi, 1 morto, 3.179 tamponi molecolari, 15 in terapia intensiva



SARDEGNA:

OGGI: In attesa

IERI: 414 nuovi contagi, 2 morti, 3.378 tamponi molecolari, 20 in terapia intensiva

MARCHE:

OGGI: In attesa

IERI: 221 nuovi contagi, 0 morti, 2.757 tamponi molecolari, 5 in terapia intensiva



ABRUZZO:

OGGI: In attesa

IERI: 83 nuovi contagi, 0 morti, 2.170 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



FRIULI-VENEZIA GIULIA:

OGGI: In attesa

IERI: 111 nuovi contagi, 0 morti, 6.307 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva



UMBRIA:

OGGI: In attesa

IERI: 142 nuovi contagi, 0 morti, 2.119 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



BASILICATA:

OGGI: In attesa

IERI: 69 nuovi contagi, 0 morti, 1.168 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva



MOLISE:

OGGI: In attesa

IERI: 11 nuovi contagi, 0 morti, 312 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



VALLE D’AOSTA:

OGGI: In attesa

IERI: 11 nuovi contagi, 0 morti, 105 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva



PROVINCIA DI BOLZANO:

OGGI: In attesa

IERI: 41 nuovi contagi, 0 morti, 652 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva



PROVINCIA DI TRENTO:

OGGI: in attesa

IERI: 44 nuovi contagi, 0 morti, 362 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva