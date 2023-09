Italia-Francia 3-0, Michieletto: “Bella partita, i tifosi ci hanno spinto”

“Oggi abbiamo fatto davvero una gran bella partita tutti quanti, a turno tutti abbiamo spinto per portare punti e oggi è stato qualcosa di bello. Il Palazzetto ci ha dato una mano, sono orgoglioso della mia squadra, ora recuperiamo e testa alla finale”. Queste le parole di Alessandro Michieletto ai microfoni di Raisport dopo la vittoria in semifinale per 3-0 contro la Francia agli Europei di pallavolo.