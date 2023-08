Europei volley femminili: infortunio Boskovic, Serbia in ansia per la sua stella

L’opposto della Serbia Tijana Boskovic ha svolto i primi controlli dopo l’infortunio rimediato al tallone nella sfida contro il Belgio valida per l’ultima partita dei gironi degli Europei femminili di volley 2023. I primi riscontri riportano un infortunio non molto grave, secondo quanto riferisce la Federazione serba, ma saranno necessari ulteriori controlli per sapere l’entità del danno. Intanto le compagne dell’Mvp degli ultimi due Mondiali attendono notizie e torneranno in campo lunedì 28 agosto per l’ttavo di finale contro la Svezia in attesa di notizie su Boskovic.