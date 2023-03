Ciclismo, Strade Bianche femminile 2023: cavallo invade la strada, paura per le atlete (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Grande spavento a 15 km dal traguardo della Strade Bianche Women Elite, la versione femminile della classica toscana giunta ormai alla nona edizione per quanto riguarda le donne. Un cavallo, sfuggito al suo padrone, ha infatti invaso la strada davanti a Demi Vollering e iniziato a galoppare. L’atleta olandese ha dovuto rallentare ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. L’animale, invece, dopo aver corso lungo il tracciato, a un certo punto è caduto. In alto il video.