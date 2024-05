Vela, Mondiali Formula Kite Hyeres 2024: primo giorno di Gold Fleet, Pianosi secondo

Proseguono nelle acque di Hyères i Mondiali di Formula Kite per quanto riguarda il mondo della vela, giunti al quarto giorno di gare e al primo di Gold Fleet. Vento leggero quest’oggi e si sono disputate come da programma altre quattro prove sia al maschile che al femminile. Per quanto riguarda gli uomini, Riccardo Pianosi prosegue nella sua risalita in classifica e si posiziona adesso al secondo posto nella graduatoria provvisoria dopo sedici prove, salendo dunque un altro gradino rispetto a ieri. Davanti all’azzurro c’è soltanto il singaporiano Maeder, mentre Lorenzo Boschetti è attualmente al settimo posto. Per quel che che invece concerne le donne, Maggie Pescetto si piazza all’undicesimo posto provvisorio, mentre in prima posizione resta la francese Nolot. Le prove proseguiranno nei prossimi giorni: domani altre quattro, sia al maschile che al femminile, domenica in programma le Medal Series.

Così Lorenzo Boschetti alla Federvela: “Oggi è stata una giornata molto tecnica, con una forte componente da terra che ha richiesto tattiche particolari. Non era la solita regata dove bastava andare fino all’estremo sinistro; abbiamo dovuto adattarci continuamente, anche a causa del vento molto leggero che ha impedito a alcuni di finire la gara. Le condizioni erano davvero al limite. Sono convinto che siamo la squadra più forte del mondo, parlo degli italiani, a livello maschile. Il lavoro fatto finora è stato fondamentale e credo che non potessimo arrivare in una condizione migliore. Abbiamo iniziato da zero e nonostante un percorso lungo e difficile, con molte discussioni e delusioni, siamo adesso con due elementi in top ten. Personalmente ho vissuto un inverno complicato: trovarmi ora in settima posizione e ancora in lizza per una medaglia è incredibile, non pensavo di poterlo raggiungere. Domani è l’ultimo giorno della Gold Fleet e sono fiducioso di migliorare ancora. Comunque vada, questo mondiale ha dimostrato la mia resilienza e il mio ruolo di affidabilità per l’Italia anche nel prossimo quadriennio”.