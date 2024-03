Wta 1000 Miami 2024, Sakkari-Kalinskaya non si gioca: cosa succede con le scommesse

Non si giocherà il match tra Maria Sakkari e Anna Kalinskaya, valevole per gli ottavi di finale del Wta 1000 di Miami 2024. La giocatrice russa ha infatti dato forfait prima dell’inizio della partita a casa di un problema alla coscia destra. Sakkari si è dunque qualificata per i quarti senza giocare e attende la vincente della sfida Keys-Rybakina. Cosa succede per chi aveva giocato la partita? Per quel che concerne le scommesse, visto che non si è giocato neanche un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Quindi se era una giocata singola i soldi verranno rimborsati, qualora invece fosse inserita in una multipla verrà tolta la quota di questa partita.