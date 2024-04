Volley femminile, le vincitrici e le finaliste delle Coppe europee ospiti a Palazzo Chigi

Una stagione indimenticabile per la Lega Pallavolo Serie A Femminile, che chiuderà l’annata 2023/2024 con un triplete europeo tutto Made in Italy. Dopo il successo dell’Igor Gorgonzola Novara in CEV Challenge Cup e l’affermazione della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in CEV Volleyball Cup, la Super Final di CEV Champions League del 5 maggio ad Antalya sarà infatti tra l’Imoco Volley Conegliano e l’Allianz Vero Volley Milano. Domani, giovedì 4 aprile, alle ore 11, una delegazione delle società e della Lega Pallavolo Serie A Femminile sarà ricevuta a Roma a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con loro il presidente della Lega Mauro Fabris, il il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

“Ringraziamo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il grande onore che ci riserva ricevendoci nella sede del Governo quale riconoscimento del successo e della forza in campo internazionale raggiunto dalla nostra Serie A femminile – ha detto Fabris – Le nostre campionesse meritano tale attestato, per quanto hanno dimostrato e saputo conquistare sui campi di gioco di tutta Europa. Riconoscimento meritato anche per le società, che attraverso le capacità, il lavoro e gli investimenti di proprietà e sponsor hanno fatto diventare la nostra Serie A una delle ‘eccellenze del Paese’. Un modello unico, vincente e di riferimento ineludibile della pallavolo mondiale”.