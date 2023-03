Tennis, Alcaraz: “Voglio arrivare al livello dei big 3, tra i migliori della storia”

Mancano tre vittorie a Carlos Alcaraz per conquistare il ‘Sunshine Double’, ovvero la doppietta Indian Wells-Miami. Trionfare in Florida per il giovane tennista spagnolo significherebbe anche tenere la prima posizione mondiale e ripetersi dopo dodici mesi nello stesso torneo in cui aveva vinto il suo primo Masters 1000. “Sto giocando rilassato, godendomi ogni punto. Qui i campi sono più veloci rispetto a Indian Wells, mi sto trovando bene. La posizione n°1? So che quando Novak è al 100% è uno dei migliori della storia. Si è esibito a un livello spettacolare in Australia e voglio affrontarlo di nuovo”, ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa.

Questaa notte sfida Taylor Fritz: “Non l’ho mai affrontato e nemmeno ci siamo allenati. Ho visto le sue partite e guarderò qualche video, ma l’importante è concentrarmi su me stesso e continuare a godermi il campo e giocare rilassato.”

Sono in pochi ad aver conquistato il ‘Sunshine Double’ nella propria storia, ma il classe ’03 non sembra avvertire la pressione: “Mi farebbe certamente piacere entrare in quel ristretto gruppo di giocatori, ma cerco di non pensarci troppo. Sono un ragazzo molto ambizioso che fissa costantemente degli obiettivi e in questo momento, la mia grande sfida è essere uno dei migliori della storia. Può sembrare pazzo, ma voglio essere come i Big 3 e questo è ciò che mi motiva a dare il meglio di me stesso”, ha evidenziato il giocatore spagnolo.