Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 11 dicembre. Si chiude il quindicesimo turno di Serie A con due posticipi: Empoli-Lecce e Cagliari-Sassuolo, ma il calcio è anche quello di Serie C e della Liga. Poi biliardo e volley. Di seguito ecco la programmazione completa.