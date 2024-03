Sci alpino, Brignone alla vigilia di Are: “Sogno un bel risultato anche in slalom”

”Nella sciata in pista di oggi non si vedeva benissimo. La neve è primaverile come piace a me, il caldo l’ha sciolta ma poi di notte è gelata, bisognerà vedere cosa succederà alle gobbette che si sono formate. Abbiamo trovato un terreno duro che ci mancava da tanto, sono stati ottimi allenamenti in questi ultimi giorni”. Mentre ci si avvia verso gli atti conclusivi della stagione, Federica Brignone parla così alla vigilia del gigante di Are, ultima prova ra le porte larghe prima delle finali di Coppa del mondo a Saalbach. “Prenderò parte sia al gigante che allo slalom, fra i pali stretti ho sciato recentemente per soli due giorni, lo disputo perchè mi piace, non ho mai avuto occasioni di farlo nel corso della stagione e certamente non in ottica classifica generale. Rimane una specialità sogno di piazzare una bel risultato in carriera per lasciare un segno anche qui, non so a che punto sono ma faccio questo test per divertirmi, senza aspettative di risultato”, ha aggiunto la campionessa azzurra, che sarà al via in Svezia anche domenica con Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.