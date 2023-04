Olympiacos, l’attacco degli ultras: “Marcelo venuto in vacanza, James protagonista solo negli strip club”

L’Olympiacos dopo tre campionati vinti di fila quest’anno sarà costretto a capitolare e l’invasione di campo e il caos generato al termine del derby perso contro l’AEK Atene fanno capire come tutto ciò non sia stato ben accettato dalla sua tifoseria. Un gruppo storico di ultras, Gate 7, ha rilasciato un comunicato in cui vengono considerati responsabili la dirigenza e diversi protagonisti di questa stagione.

“Sapevamo sin da principio che il contratto Martins non doveva essere rinnovato e bisognava affidare la squadra a un grande allenatore – si legge -. Il presidente ha poi regalato soldi a gente che non lo meritava: El-Arabi è l’ombra di se stesso dopo aver il rinnovo a 2 milioni annui; James Rodríguez doveva essere il giocatore che tutti dovevano invidiarci invece è stato un grande frequentatore di strip-club, mentre Marcelo è venuto in vacanza”.