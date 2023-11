Manchester United, Scholes su Onana: “Rende nervosa la squadra”

Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, parla delle prestazioni del portiere André Onana: “Onana rende nervosa l’intera squadra. Fa sembrare difficilissime anche le parate più facili e dà l’idea che possa subire gol in ogni circostanza, invitando gli avversari a tirare in ogni occasione. Penso che non sia concentrato, e per un portiere la concentrazione è tutto”.