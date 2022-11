Finals Coppa Davis 2022 in tv: calendario, date, programma e orari

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo della Finals di Malaga di Coppa Davis 2022. Le otto migliori squadre si contenderanno la celebre ‘insalatiera’ in terra spagnola. Tra queste figura anche l’Italia, che ha superato brillantemente la fase a gironi. Sky Sport tramite i propri canali seguirà tutte le partite, tra cui quella dell’Italia. Garantita la diretta in chiaro su Rai 2 delle sfide dell’Italia, mentre SuperTennis le trasmetterà in differita. Tutti gli incontri saranno inoltre disponibili sulla piattaforma streaming SuperTennix.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

ITALIA-USA IN TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

QUARTI DI FINALE

Martedì 22 novembre, ore 16:00 – Australia vs Olanda

Mercoledì 23 novembre, ore 16:00 – Croazia vs Spagna

Giovedì 24 novembre, ore 10:00 – Italia vs Usa

Giovedì 24 novembre, ore 16:00 – Germania vs Canada

SEMIFINALI

Venerdì 25 novembre, orario da definire – PRIMA SEMIFINALE – Vincente primo quarto di finale vs vincente secondo quarto di finale

Sabato 26 novembre, orario da definire – SECONDA SEMIFINALE – Vincente terzo quarto di finale vs vincente ultimo quarto di finale

FINALE

Domenica 26 novembre, orario da definire – Vincente prima semifinale vs Vincente seconda semifinale