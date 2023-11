F1 pagelle GP Brasile: Verstappen vince ancora, Alonso torna sul podio

Max Verstappen vince il Gran Premio del Brasile davanti a Norris e Alonso. Grande prestazione dello spagnolo terzo in classifica, che termina sul podio dopo una lotta al fotofinish con Perez. Gara buona anche per Sainz, mentre Hamilton lascia il Brasile deluso.

VERSTAPPEN: 10

Grande prestazione per Max Verstappen, nuovamente primo. Due partenze perfette per l’olandese, che solo nelle prime battute vede la prima posizione essere messa a rischio.

NORRIS: 9.5

Lando Norris chiude in seconda posizione, dopo una gara particolarmente buona. Il pilota della McLaren riesce ad impensierire Verstappen nei primi giri, ma poi si deve accontentare di mantere il secondo posto. Conquista così un nuovo trofeo e punti importanti in campionato.

ALONSO: 10

Fernando Alonso torna sul podio dopo diversi mesi, resistendo ai continui attacchi di Sergio Perez per le ultime dieci tornate del Gran Premio. Gara di astuzia e pazienza da parte di ‘Nando’, che riporta l’Aston Martin alla luce dopo mesi difficili.

PEREZ: 8/9

Buona prestazione per Sergio Perez, che però non trova il podio. Il messicano conclude un weekend positivo dopo i fine settimana da incubo degli ultimi mesi. Sicuramente, dalla monoposto RB19 ci si può aspettare qualcosa di più, ma questo è stato un importante segnale.

SAINZ: 9

La Ferrari di Carlos Sainz dimostra di avere un ottimo passo, soprattutto nella fase centrale di gara. Lo spagnolo sorpassa e guadagna posizioni, riuscendo a collezionare i punti necessari per allungare su Mercedes nel mondiale costruttori.

HAMILTON: 8.5

Gara di delusione per Lewis Hamilton, in Brasile quasi a casa. Il Sir si deve accontentare di un’anonima ottava piazza, colpa di una monoposto non performante. Niente di inaspettato però in casa Mercedes, dove da giorni si prefigurava un Gran Premio difficile.