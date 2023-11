F1 GP Abu Dhabi 2023, Vasseur: “Con la Mercedes ce la giocheremo punto a punto”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha parlato in vista del GP di Abu Dhabi 2o23, ultimo appuntamento della stagione di F1: “Ci aspetta un ultimo sforzo prima di un po’ di meritato riposo. A Las Vegas abbiamo dimostrato di saper lavorare molto bene e di riuscire a far fronte anche alle situazioni più anomale senza perdere la concentrazione. Dobbiamo proseguire su questa strada anche ad Abu Dhabi – ha spiegato Vasseur – Ormai abbiamo imparato a capire la nostra vettura e siamo consapevoli che non potrà essere competitiva come a Las Vegas. Tuttavia conosciamo anche quanto i valori dei team che occupano dalla seconda alla quarta posizione siano vicini. Abbiamo colmato quasi totalmente il gap con la Mercedes in classifica e ci giocheremo un’intera stagione punto a punto. Ogni minimo dettaglio può fare la differenza, perciò dovremo mettercela tutta“. In pista ad Abu Dhabi, in occasione della prima sessione di prove libere, Charles Leclerc sarà sostituito dal giovane Robert Shwartzman, reserve driver.