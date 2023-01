Barcellona, Gavi: “Voglio avvicinarmi al livello dei miei idoli Iniesta e Verratti”

Dopo la straripante vittoria del Barcellona in Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid, l’MVP del match, Gavi, ha così parlato. Ecco le sue parole: “Sono davvero molto felice, sia per il premio da MVP sia, soprattutto, per il trofeo vinto. Desideravo vincere il primo titolo con il Barcellona fin dal primo momento che ho fatto il debutto in prima squadra. Il mio stile? Sto bene e cerco di dare sempre tutto alla squadra fino a quando sono in campo. Cerco di avvicinarmi al livello di Iniesta e Verratti che sono i miei idoli ma sempre cercando di rimanere me stesso. Era un Clasico e per giunta una finale con un trofeo in palio. Era ovvio la si festeggiasse al massimo”.