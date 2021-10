Wta Indian Wells 2021: Trevisan al secondo turno, Bouzkova superata 2-1

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan accede al secondo turno del torneo Wta Indian Wells 2021. L’azzurra ha infatti superato al terzo set (6-4 6-7(8) 6-4) la ceca Marie Bouzkova dopo quasi quattro ore di gioco in un match dalle mille emozioni. Primo set vinto in rimonta, secondo perso al termine di una grande battaglia e infine la zampata vincente nel terzo. Prosegue dunque l’avventura sul cemento statunitense di Martina Trevisan, che si prepara ad affrontare l’estone Kontaveit. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Il primo set è tutt’altro che banale. Trevisan perde subito il servizio nel game d’apertura ma, sotto 0-2, è brava ad impattare sul 2-2. Nel settimo gioco l’azzurra concede nuovamente la battuta all’avversaria (3-4) ma anche qui la reazione è notevole. Porterà a casa, infatti, i successivi tre game, quelli che coincidono anche con la conquista della prima frazione per 6-3. Bouzkova parte bene anche nel secondo set e scappa ancora sullo 0-2. Anche qui l’italiana non demorde e piazza un bellissimo parziale di quattro giochi consecutivi che sembrerebbe mettere il match sui giusti binari. C’è ancora da sudare però con Martina che, sopra 4-2, si fa raggiungere dalla ceca sul 4-4.

Da qui succede di tutto. Bouzkova ha ben due possibilità di servire per il parziale, prima sul 4-5 e poi sul 5-6. Trevisan però vende cara la pelle e si aggrappa al tie-break. Sensazionale in particolare il dodicesimo gioco, in cui la toscana annulla ben due set point e strappa la battuta alla ceca alla quarta chance disponibile. Nel tredicesimo e decisivo game la numero 93 del mondo scappa subito sullo 0-4 pesante. L’italiana si sblocca e prova a rientrare sul 2-4 ma la ceca vola nuovamente sul 3-6 e si procura tre set point consecutivi. Trevisan li annulla con grandissimo coraggio e si procura addirittura due chances per chiudere la pratica, la prima con il servizio a disposizione. Alla fine, tuttavia, serve il terzo e decisivo set: (8) 6-7.

Nel terzo set la ceca perde subito il servizio e Trevisan è brava ad approfittarne per portarsi sul 2-0. La reazione della ceca però non si fa attendere: un game vinto a zero e un servizio perso dall’azzurra ai vantaggi ristabiliscono la parità (2-2). Grande battaglia nei due game successivi, con Bouzkova che spreca ben 5 palle break e si vede raggiunta dall’azzurra sul 3-3. Poi una serie di servizi persi da entrambe le atlete, che riporta avanti l’azzurra (5-4), brava a tenere il servizio nell’ultimo decisivo game, vinto 40:15, che vale il successo (6-4).