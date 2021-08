US Open 2021, Trevisan supera il primo turno: Vandeweghe battuta in due set

by Giorgio Billone

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Esordio positivo per Martina Trevisan agli US Open 2021 femminili. L’azzurra, numero 106 al mondo, supera il primo turno dell’ultimo Slam stagionale in programma a Flushing Meadows a New York battendo la numero 160 del ranking Coco Vandeweghe, infliggendo alla statunitense un secco 6-1 7-5. Con questo successo in due set la ventisettenne di Firenze approda così al secondo turno, dove sfiderà, Belinda Bencic, che ha vinto lo scontro con Arantxa Rus.

L’azzurra non parte bene nel primo set e il game iniziale, che la vede al servizio, è chilometrico: dopo una serie di palle break annullate, la fiorentina riesce a portarlo a casa e da qui in avanti è semplicemente devastante con tre break consecutivi intervallati da un controbreak che non sposta gli equilibri e frutta il 6-1. Ben più combattuto il secondo set: una sola palla break, per la Vandeweghe, annullata alla grande dalla Trevisan, poi nell’undicesimo game c’è il break risolutore della toscana che dal canto suo deve annullare tre palle controbreak nel game in cui serve per vincere il match, riuscendo comunque a cancellarle alla meno esperta rivale per poi chiudere alla prima opportunità.