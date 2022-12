United Cup 2023, Berrettini e Bronzetti guidano l’Italia al primo successo: sconfitto 3-2 il Brasile

Parte con una vittoria nel primo turno della fase a gironi la United Cup 2023 dell’Italia, che dopo i cinque incontri valevoli per la sfida supera con il punteggio di 3-2 il Brasile. A Brisbane sia arrivava alla seconda giornata con una situazione di parità, dopo la sconfitta di Martina Trevisan e il successo di Lorenzo Musetti arrivati nella giornata di ieri.

Gli azzurri quest’oggi sono riusciti a chiudere la pratica dopo gli altri due singolari. Matteo Berrettini si è imposto 6-4 7-6(7) su Thiago Monteiro, in una partita in cui non ha concesso palle break ma in cui è stato bravo a rimontare da uno svantaggio di 4-6 nel tie break del secondo parziale. Tutto ancor più facile per Lucia Bronzetti, che si è sbarazzata con un netto 6-0 6-2 di Laura Pigossi. L’allieva di Piccari ha iniziato l’incontro con un parziale di dieci games a zero ed è rimasta in pieno controllo dal primo all’ultimo punto del match.

Il secondo punti del Brasile è giunto tramite il doppio misto, in cui una coppia di specialisti quale Laura Stefani e Rafael Matos ha superato con lo score di 6-4 6-7(4) 10-4 Matteo Berrettini e Camilla Rosatello. Una sconfitta per ora indolore, ma che potrebbe comunque pesare successivamente nel computo totale delle partite vinte. Ora due giorni di riposo per i nostri rappresentanti, che potranno assistere alla sfida tra Norvegia e Brasile. Poi si scenderà in campo il 2 e 3 gennaio contro Ruud e soci.