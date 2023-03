Masters 1000 Indian Wells 2023: Fognini fuori al primo turno, passa Shelton in due set

Niente da fare per Fabio Fognini al Masters 1000 di Indian Wells 2023. Il tennista ligure, numero 88 del ranking, viene eliminato già al primo turno del BNP Paribas Open sul cemento statunitense della California per mano del padrone di casa Ben Shelton, che ha vinto abbastanza agevolmente col punteggio di 6-4 6-1. Per il taggiasco, prestazione dai due volti: combattivo nel primo set, arrendevole nel secondo in cui non è mai stato in partita.

Nel primo set, l’azzurro strappa subito il servizio all’avversario nel game d’apertura, ma il suo vantaggio resiste poco e nel quarto gioco arriva il riaggancio. Altre due palle break per Fognini nel settimo game, ma non le sfrutta e così è l’americano a sorprendere Fabio, nel decimo game, in cui il nostro portacolori serviva per restare nel set. 0-40, tre palle break che sono anche palle set e alla seconda Shelton si prende il primo set. Beffardo l’epilogo del primo parziale e Fognini se lo porta fino al secondo set a livello psicologico, visto che la partenza è falsa, anzi falsissima: tre palle break concesse nel suo primo turno di battuta e alla terza l’americano trova il break nelle fasi iniziali, gli consente di portarsi sul 4-1 e nel sesto gioco Fognini ha un altro passaggio a vuoto perdendo il servizio a zero. Shelton va così a servire per il match e non fatica a chiuderla.