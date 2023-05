LIVE – Fognini-Murray 6-4, 4-6, 6-4 primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del confronto tra Fabio Fognini e Andy Murray, valevole come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il talentuoso tennista ligure sfiderà il pluricampione Slam, dunque, nel contesto del suggestivo palcoscenico del Campo Centrale degli IBI; tradizionalmente un incontro tra personalità forti e contrastanti, così come tra due eccellenti interpreti del tennis internazionale, questo incontro porta alla memoria una straordinaria prestazione di Fognini nel 2017, proprio a Roma, in occasione del quale l’azzurro eliminò Murray in due set senza storia. Con la speranza che quell’impresa si ripeta, Fognini proporrà il suo sconfinato bagaglio tecnico al servizio della sua causa, con la possibilità di emozionare e far gioire gli affezionati spettatori che accorreranno al Foro. Il vincente tra Fognini e Murray affronterà Miomir Kecmanovic al secondo turno. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro, non prima delle ore 19.00 di oggi, mercoledì 10 maggio (dopo Tsurenko-Svitolina).

FOGNINI-MURRAY 6-4, 4-6, 6-4

TERZO SET – ACE DI FOGNINI, CHE BATTE MURRAY IN TRE SET dopo due ore e 54 minuti di gioco!

TERZO SET – Altro ace, match point sul 40-15!

TERZO SET – Subito ace, 15-0!

TERZO SET – Game Murray, che accorcia sul 5-4: momento forse decisivo, al cambio campo Fognini servirà per il match

TERZO SET – Sul nastro la smorzata di Fognini, che aveva appena compiuto un miracolo con il recupero di dritto: 40-0

TERZO SET – Altro game a zero, l’ace vale il 5-3! Prestazione a tratti straordinaria del ligure

TERZO SET – Fognini! Ancora un rovescio lungolinea sontuoso! 40-0, Fabio ha vinto gli ultimi 15 punti giocati al servizio

TERZO SET – Game Murray, che rimane in partita pur inseguendo: 4-3 dopo oltre due ore e mezzo di gioco

TERZO SET – Scambio spettacolare, alla fine Fognini sbaglia la cosa più semplice a rete: 40-15

TERZO SET – Game Fognini a zero, splendida chiusura con il rovescio lungolinea: 4-2

TERZO SET – Brutto errore di Murray con il rovescio, 30-0

TERZO SET – Game Murray, che chiude a 15 e accorcia sul 3-2

TERZO SET – Game Fognini a zero, Fabio sale sul 3-1 disegnando benissimo il campo con il rovescio! L’azzurro è a quota 40 vincenti finora!

TERZO SET – Servizio e dritto di Fognini, 30-0

TERZO SET – Game Murray, che con grande personalità trova l’ace per chiudere un game importante e complicato. Fognini resta avanti 2-1

TERZO SET – Buona risposta di Fognini, che costringe Murray all’errore con il recupero: 30-30

TERZO SET – Molto nervoso Murray, che si lamenta per alcuni comportamenti del pubblico. L’arbitro Layani si appella alla sportività del pubblico di Roma

TERZO SET – Game Fognini, che chiude con il terzo ace della sua partita e sale sul 2-0! Si scalda il pubblico del Centrale

TERZO SET – BREAK FOGNINI! Largo il dritto a rimbalzo di Murray, che ha perso gli ultimi 4 game giocati al servizio! 1-0 in avvio di terzo set

TERZO SET – Sul nastro la risposta di Fognini, rimangono due palle break sul 15-40!

TERZO SET – Scambio durissimo sulla diagonale di rovescio, alla fine Murray cede! 0-30, occasione per Fognini

SECONDO SET MURRAY! Al settimo set point lo scozzese riesce a chiudere sul 6-4, si va al terzo e decisivo parziale!

SECONDO SET – Tre set point per Murray, Fognini che sembra sulle gambe. Il ligure continua ad affidarsi al suo braccio proverbiale

SECONDO SET – Errore di Fognini, 0-30

SECONDO SET – Break Fognini! Secondo set folle, Murray cede ancora la battuta e siamo 5-4!

SECONDO SET – Game Fognini! Finalmente l’azzurro tiene il servizio nel secondo set e accorcia sul 5-3, vedremo adesso se Murray riuscirà a chiudere

SECONDO SET – Grande disinvoltura a rete per Fognini, che annulla il secondo set point: 40-40

SECONDO SET – Appena lunga la risposta di Murray, 30-15

SECONDO SET – Break Fognini! Murray si lancia nel primo serve and volley della sua partita con risultati non buoni: volèe lunga e 5-2, il set non si chiude.

SECONDO SET – Fognini fa e disfa, il braccio tiene botta mentre le gambe sembrano girare molto meno rispetto a 30 o 40 minuti fa: 30-40 e altra palla break in un set davvero particolare

SECONDO SET – Game Murray! Terzo break consecutivo per lo scozzese, che sembra a un passo dal portare il match al set decisivo

SECONDO SET – Break Fognini! Fabio non lascia andare il set ma anzi strappa il servizio a Murray, 4-1

SECONDO SET – Lob di Fognini, che poi chiude con uno spettacolare dritto al salto che strappa applausi al pubblico del Centrale: 0-30

SECONDO SET – BREAK MURRAY! Altro doppio fallo di Fognini, incredibile passaggio a vuoto dopo oltre un’ora di tennis ad alto livello: 4-0 e terzo set che sembra quasi certo

SECONDO SET – Game molto rapido invece per Murray, che scappa via sul 3-0

SECONDO SET – GAME MURRAY! Break dello scozzese, alla fine Fognini cede con due improvvisi doppi falli consecutivi!

SECONDO SET – Grandissimo rovescio lungolinea di Fognini! Annullata la sesta palla break del game, ancora parità

SECONDO SET – Secondo game lunghissimo, Fognini ha sprecato anche due palle dell’1-1

SECONDO SET – Un ace e due vincenti, Fognini risale da 0-40 annullando tre palle break! 40-40

SECONDO SET – Game Murray a zero, arriva anche il primo ace del match per il britannico

SECONDO SET – Un paio di grandi smorzate di Murray per il 40-0 in avvio di secondo set

PRIMO SET FOGNINI! L’azzurro chiude con un turno di servizio a zero, 6-4 in 69 minuti! Finora ottima prestazione del taggiasco

PRIMO SET – Ottima smorzata in uscita dal servizio, 40-0 e tre set point!

PRIMO SET – Game Murray, che accorcia sul 5-4: momento importante adesso, con Fognini che servirà per il set

PRIMO SET – Si prolunga il nono game, meraviglioso dritto incrociato di Fognini: ancora parità, il ligure è a due punti dal set

PRIMO SET – Risposta molto profonda di Fognini, 40-40

PRIMO SET – Pallonetto clamoroso di Fognini, polemica di Murray con l’arbitro Layani che vede il segno sulla riga. Il ligure chiude il game e sale sul 5-3

PRIMO SET – Fognini perde il controllo del dritto, 15-15

PRIMO SET – Murray sta iniziando a navigare in maniera più sicura quando è al servizio: 4-3, Fognini è sotto pressione.

PRIMO SET – Che game! Che lotta! Murray va vicinissimo al controbreak, ma Fabio resiste e poi conquista il punto che gli vale il 4-2.

PRIMO SET – Il 30-30 non destabilizza Murray, il cui livello sta crescendo con il passare dei minuti: 3-2.

PRIMO SET – Fognini recupera da 0-30 e poi si salva ai vantaggi: 3-1, break consolidato.

PRIMO SET – Break Fognini! L’azzurro conquista un break che era nell’aria, essendo partito decisamente meglio del suo rivale: 2-1.

PRIMO SET – Lavoro meno provante per Fognini, che tiene a 15 e impatta sull’1-1.

PRIMO SET – Game interminabile, Fognini non sfrutta cinque palle break e Murray tiene la battuta: 1-0.

PRIMO SET – Si parte! Murray al servizio.

19:00 – Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match che vede opposti Fabio Fognini e Andy Murray, primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Restate collegati per aggiornamenti in tempo reale!