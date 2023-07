Djokovic: “Sinner giocatore completo, ma sono io il favorito per vincere Wimbledon”

Novak Djokovic ha raggiunto la sua 46esima semifinale in un Grande Slam, questa volta è stata la vittoria su Rublev a consentirgli l’accesso a quella di Wimbledon 2023. Il serbo incontrerà Sinner nella sfida che si giocherà venerdì 14 luglio, e al termine del match giocato quest’oggi ha dichiarato: “Andrey che è un gran lavoratore e molto dedito allo sport, questa è stata la partita migliore contro di lui in un Grande Slam. Mi ha messo molta pressione, ha giocato molto velocemente, stava vicino alla linea e cercava di spingermi indietro in campo. Era come un combattimento aereo in pista, ha giocato un tennis di di maggiore qualità rispetto a tutte le nostre precedenti partite del Grande Slam”.

Il tennista ha poi proseguito: “Mancano ancora un paio di partite alla finale, Sinner sta giocando ad un livello molto alto. Gli piace essere aggressivo e prendere il controllo del punto, sia di diritto che di rovescio sta colpendo la palla molto forte. Conosco bene il tuo gioco, è molto giovane ma sta migliorando molto anche con il servizio. Penso che in semifinale saremo entrambi molto motivati a vincere”. Poi ha concluso: “Non voglio sembrare arrogante, ma ovviamente mi considero il favorito. A giudicare dai risultati che ho avuto nella mia carriera qui, con le quattro precedenti occasioni di Wimbledon che ho vinto e raggiungendo altre semifinali, mi considero un favorito”.