Coppa Davis 2024: Cobolli si sblocca e regala il successo all’Italia, Griekspoor battuto in tre set

Flavio Cobolli centra la prima vittoria della sua carriera in Coppa Davis. Alla Unipol Arena di Bologna, il classe 2002 supera in tre set Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-3 dopo due ore e 2 minuti di battaglia. Dopo la sconfitta di due giorni fa contro Bergs si sblocca dunque il tennista romano, che regala anche il punto del 2-0 che vale il successo all’Italia. Tra pochi minuti andrà in scena il doppio tra Bolelli/Vavassori e Koolhof/van de Zandschulp, che sarà decisivo per l’Olanda: in caso di vittoria oranje si qualificheranno alla fase finale di Malaga, mentre con una vittoria azzurra a guadagnare il passaggio del turno sarebbe il Brasile.

Visibilmente emozionato Cobolli a fine partita: “È sempre stato il mio sogno indossare questa maglia, mi rende orgoglioso questa prima vittoria, e spero di aver reso orgogliosi anche voi – ha detto riferendosi al pubblico -. Ho lavorato molto questi mesi per indossare questa maglia, e ora che ce l’ho fatta e ho vinto sono felicissimo“. Poi su Sinner scherza: “Come ha detto Matteo mi ha messo un po’ di pressione, infatti meno male che se n’è andato”. Il ringraziamento a Berrettini: “Volevo ringraziare una figura molto importante per me che è Matteo, che mi ha aiutato molto questi giorni insieme a mio padre e al mio staff. Devo ringraziare tutti in questi giorni per essermi stati molto vicini“. Chiusura sulla sconfitta nel match precedente contro Bergs: “Io metto sempre tutto quando scendo in campo, figurati se non lotto in Davis. Mi è dispiaciuto molto per la sconfitta, oggi meno male è andata così altrimenti non avrei dormito“.

LA CRONACA DEL MATCH – Avvio di match in cui entrambi gli sfidanti tengono con una certa facilità il proprio turno di battuta. La percentuale di punti con la prima di servizio è alta da entrambe le parti, e si fa fatica a scambiare. Il parziale dunque scorre piuttosto velocemente, con game rapidi sempre con pochi punti in risposta. Cobolli è bravo a mantenere il servizio nell’unico gioco ai vantaggi, il dodicesimo, e a forzare così il tie break. Qui il tennista romano è molto preciso e freddo, trovando precisione al servizio e buoni angoli col dritto: si prende il primo mini break con l’approccio in slice e la chiusura con lo smash, che gli vale il 5-3. Successivamente tiene senza fatica col servizio e chiude con l’accelerazione di dritto che gli vale la vittoria 7-4 del tie break e il primo set.

Il secondo parziale prosegue sulla falsariga del primo, con i servizi a farla da padrone. Pian piano Griekspoor si rende più aggressivo in risposta, e comincia a creare qualche grattacapo in più al portacolori azzurro, che comunque tiene sempre i propri turni senza concedere palle break. L’equilibrio però si spezza nel nono gioco, quando una volée sbagliata dal classe 2002 concede la prima palla break dell’incontro: Griekspoor attacca bene da fondo campo e Cobolli è costretto a cedere colpendo male col dritto. L’olandese trova dunque il break del 5-4 che lo porta a servire per portarsi in parità. Il tennista oranje non si lascia pregare e chiude 6-4, rimandando il verdetto del match al terzo set.

Nel set decisivo parte bene l’azzurro, che tiene il proprio servizio a zero e poi si procura una palla break grazie ad un bel passante di rovescio: Griekspoor però la annulla brillantemente con l’ace e si sblocca a sua volta. Si arriva velocemente fino al settimo game, la chiave di volta dell’incontro: l’olandese trova un paio di ottime soluzioni, recupera e per due volte si procura la palla break, ma Flavio le annulla entrambe con il servizio e sale sul 4-3. Questo dà fiducia a Cobolli che infatti si prende il break decisivo nel game successivo, in cui trova un paio di ottime risposte che mandano fuori giri Griekspoor e va a servire per il match sul 5-3. Qui è perfetto e chiude con il vincente di dritto che vale il 2-0 e la vittoria all’Italia.