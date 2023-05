Brancaccio-Grabher oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Nuria Brancaccio se la vedrà contro Julia Grabher nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La tennista azzurra sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, caratterizzata soprattutto dai quarti di finale raggiunti a Bogotà che le hanno consentito di entrare tra le prime 200 al mondo. I presupposti per far bene anche a Roma ci sono tutti, ma ovviamente la poca esperienza a certi livelli potrà farsi sentire per l’italiana. Inoltre, l’avversaria di Brancaccio sarà l’austriaca Grabher, reduce dal secondo turno raggiunto a Madrid e determinata a fare bene. Grabher ha inoltre vinto l’unico precedente, lo scorso anno a Bari.

Brancaccio e Grabher scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Campo 12. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Brancaccio e Grabher garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.