Basilica gremita per i funerali di Davide Tizzano: aveva 57 anni

Napoli si è stretta nel dolore per l’ultimo saluto a Davide Tizzano, il leggendario canottiere partenopeo scomparso ieri a soli 57 anni. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di martedì 30 dicembre nella maestosa Basilica di Capodimonte, nel cuore della città, attirando una folla commossa di circa 700 persone.

Addio a Davide Tizzano, leggenda olimpica e presidente di Federcanottaggio

La chiesa era gremita: dai familiari ai semplici cittadini napoletani, passando per sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Tra i presenti, l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, ex campioni come Massimiliano Rosolino e Patrizio Oliva, e i giovani atleti della Canottieri Napoli, il circolo dove Tizzano mosse i suoi primi passi nel canottaggio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tizzano lascia un’eredità indelebile nello sport: doppio campione olimpico con l’oro a Seoul 1988 e Atlanta 1996, era anche presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Sull’altare, accanto al feretro, spiccavano ghirlande floreali, composizioni e bandiere, tra cui quella della Federazione che lui guidava con passione.

Durante l’omelia, un momento toccante ha visto salire sull’altare Valentina Rodini, campionessa olimpica di canottaggio (oro a Tokyo 2020, disputata nel 2021 per la pandemia di Covid-19). In rappresentanza di tutti gli atleti, ha letto un messaggio in memoria di Davide Tizzano, simbolo di dedizione e trionfo per generazioni di sportivi.

Il direttore di SportFace Antonio Palmieri e la redazione si uniscono al dolore della famiglia e dell’intero movimento sportivo italiano. Napoli piange un figlio illustre, ma il suo spirito remerà per sempre nelle acque della memoria collettiva.