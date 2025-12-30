Olimpiadi invernali, gli atleti italiani con più medaglie della storia

Tornano le Olimpiadi Invernali in Italia dopo Torino 2006: l’obiettivo è migliorare il medagliere e sono tanti gli atleti con ambizioni da podio. Ma quali sono quelli con più metallo al collo?

Medaglie olimpiche ai Giochi invernali, comanda Arianna Fontana

​Arianna Fontana guida la classifica italiana con 2 ori, 4 argenti e 5 bronzi, conquistati in diverse edizioni delle Olimpiadi invernali. La sua versatilità nello short track l’ha resa una leggenda azzurra, capace di eccellere su distanze multiple. Unica atleta attiva nella top, punta a Milano-Cortina 2026 per ampliare il suo primato, in un evento che riporta i Giochi in Italia dopo Torino 2006.

Stefania Belmondo segue con 10 medaglie nello sci di fondo: 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Dominatrice degli anni ’90, ha contribuito a elevare lo sport femminile italiano. Manuela Di Centa, terza con 7 podi (2 ori, 2 argenti, 3 bronzi), ha condiviso con lei molte imprese, rendendo lo sci di fondo il fiore all’occhiello azzurro.

​Per gli ori, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni brillano con 3 ciascuno nello sci alpino. Tomba, “La Bomba”, ha rivoluzionato lo slalom e il gigante; Compagnoni ha dominato supergigante e slalom. Fontana e Belmondo ne contano 2, ma lo sci alpino prevale in questa graduatoria.

​La classifica è suscettibile di cambiamenti: a Milano-Cortina, Sofia Goggia (oro in discesa 2018), Michela Moioli (snowboard cross) e Amos Mosaner (curling) potrebbero scalare le classifiche. L’Italia sogna un bottino record davanti al pubblico di casa.