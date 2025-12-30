Olimpiadi invernali, gli atleti italiani con più medaglie della storia

Tornano le Olimpiadi Invernali in Italia dopo Torino 2006: l’obiettivo è migliorare il medagliere e sono tanti gli atleti con ambizioni da podio. Ma quali sono quelli con più metallo al collo?
Medaglie olimpiche ai Giochi invernali, comanda Arianna Fontana
Arianna Fontana guida la classifica italiana con 2 ori, 4 argenti e 5 bronzi, conquistati in diverse edizioni delle Olimpiadi invernali. La sua versatilità nello short track l’ha resa una leggenda azzurra, capace di eccellere su distanze multiple. Unica atleta attiva nella top, punta a Milano-Cortina 2026 per ampliare il suo primato, in un evento che riporta i Giochi in Italia dopo Torino 2006.
Stefania Belmondo segue con 10 medaglie nello sci di fondo: 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Dominatrice degli anni ’90, ha contribuito a elevare lo sport femminile italiano. Manuela Di Centa, terza con 7 podi (2 ori, 2 argenti, 3 bronzi), ha condiviso con lei molte imprese, rendendo lo sci di fondo il fiore all’occhiello azzurro.
Per gli ori, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni brillano con 3 ciascuno nello sci alpino. Tomba, “La Bomba”, ha rivoluzionato lo slalom e il gigante; Compagnoni ha dominato supergigante e slalom. Fontana e Belmondo ne contano 2, ma lo sci alpino prevale in questa graduatoria.
La classifica è suscettibile di cambiamenti: a Milano-Cortina, Sofia Goggia (oro in discesa 2018), Michela Moioli (snowboard cross) e Amos Mosaner (curling) potrebbero scalare le classifiche. L’Italia sogna un bottino record davanti al pubblico di casa.