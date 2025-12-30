Dakar 2026 su Sky e NOW: dal 2 gennaio il grande rally raid entra nella Casa dello Sport

Dal 3 al 17 gennaio va in scena la 48ª edizione della Dakar: Sky è broadcaster ufficiale e seguirà ogni tappa dal deserto dell’Arabia Saudita con aggiornamenti quotidiani, speciali e highlights.

Il 2026 sportivo di Sky e NOW si apre nel segno dell’avventura. Dal 2 gennaio la Dakar 2026 entra ufficialmente nella Casa dello Sport: Sky sarà Official Broadcaster della 48ª edizione del rally raid più famoso e affascinante del mondo, in programma dal 3 al 17 gennaio nei deserti dell’Arabia Saudita.

Un appuntamento iconico per gli amanti dei motori e delle grandi sfide estreme: 13 tappe, oltre 8.000 chilometri complessivi, un percorso ad anello con partenza da Yanbu, sul Mar Rosso, e una carovana composta da 325 veicoli tra moto, auto, camion e classic.

Racconto quotidiano dal cuore della Dakar

Sky Sport seguirà la corsa tappa dopo tappa, a partire già dalla vigilia del via. Dal 2 gennaio, ogni pomeriggio su Sky Sport 24 spazio ai collegamenti dal deserto con Sandro Donato Grosso, insider direttamente dai bivacchi sauditi, per aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della gara.

Ogni sera alle 21.15, sempre su Sky Sport 24, appuntamento con “Speciale Dakar Live” (replica alle 22.45): un approfondimento quotidiano dedicato alla tappa appena conclusa, con focus sui protagonisti e particolare attenzione ai piloti italiani impegnati nella competizione.

Highlights e spettacolo in prima serata

Alle 23.00 su Sky Sport Arena andrà in onda il magazine serale con le immagini più spettacolari della giornata: highlights completi, classifiche aggiornate e racconto in lingua originale delle evoluzioni della gara, categoria per categoria.

Spazio anche al racconto della vigilia con gli speciali “Road To Dakar”, dedicati rispettivamente a auto/moto e camion/classic, in onda fino al 2 gennaio su Sky e NOW e disponibili anche on demand.

A completare il progetto editoriale, a fine gennaio, sarà trasmesso anche il docufilm ufficiale sulla Dakar 2026, diretto da Claudio Cavilotti, per rivivere dall’interno una delle edizioni più intense del rally raid.

Tutta la Dakar anche online

Aggiornamenti costanti saranno disponibili anche su SkySport.it, con highlights, video e approfondimenti, oltre che sui canali social ufficiali di Sky Sport (Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok e WhatsApp).