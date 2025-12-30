30 milioni e Frattesi alla Juventus: Marotta gongola, così è fatta

La Juventus ha trovato i soldi per finanziare il colpo Frattesi: un’operazione che fa felice anche Marotta.

Le parole di Cristian Chivu nella conferenza stampa che ha preceduto il match di Bergamo (poi vinto 1-0 dall’Inter grazie alla rete di Lautaro) sono state fin troppo chiare. L’impressione è che le gerarchie dell’allenatore rumeno non cambieranno nella seconda parte di stagione: Davide Frattesi è considerato solo un’alternativa e molto probabilmente sarà così anche nei prossimi mesi.

Non a caso il centrocampista romano è uno dei candidati a lasciare l’Inter già a gennaio. Frattesi è alla ricerca di un club che possa consentirgli di giocare con maggiore continuità, in modo tale da rilanciarsi anche in ottica Mondiale con la Nazionale azzurra. L’occasione migliore sembra arrivare da Torino: la Juventus è infatti molto interessata all’ex Sassuolo e ritiene che le sue caratteristiche siano proprio ciò di cui avrebbe bisogno Spalletti per innalzare il livello del centrocampo.

I bianconeri avevano già provato a portare Frattesi alla Continassa nell’estate 2023, perdendo poi il duello di mercato con l’Inter: un matrimonio che però ora potrebbe davvero consumarsi, ma prima Comolli deve trovare le risorse economiche necessarie per portare a termine l’affare.

Frattesi alla Juventus, ecco i soldi: ora l’affare va in porto

Un aiuto può arrivare dall’Inghilterra, dove un giocatore ancora di proprietà della Juventus non ha ancora totalizzato le presenze che servono per far scattare l’obbligo di riscatto e garantire a Madama il denaro sufficiente per finanziare il colpo Frattesi. Stiamo parlando di Douglas Luiz, flop totale lo scorso anno con la Juve e dalla scorsa estate in prestito al Nottingham Forest.

Il centrocampista brasiliano è finora sceso in campo con i ‘Garibaldi’ in dieci occasioni, ma solo in otto di queste per almeno 45 minuti: ne servono altre 7 – sempre da almeno 45 minuti – per obbligare il Nottingham Forest a versare nelle casse bianconere circa 28 milioni di euro, oltre ai 3 milioni già incassati da Comolli per il prestito oneroso.

Douglas Luiz è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nell’ultimo match perso dal Forest in casa contro il Manchester City, mentre nella partita precedente contro il Fulham è sceso in campo da titolare. La Juve spera di poter avere al più presto questi soldi, così da coprire il probabile esborso per Frattesi: il centrocampista azzurro ha già detto sì ai bianconeri, la trattativa è ormai avanzata.