Slittino pista naturale: quindici azzurri a Moso per la Coppa del Mondo di Val Passiria

Tra sabato 3 e domenica 4 gennaio il circuito di Coppa del Mondo fa tappa a Moso in Passiria: l’Italia si presenta con 15 atleti dopo gli ottimi risultati di Winterleiten.

Il 2026 dello slittino su pista naturale si apre nel segno dell’Italia. Dopo i successi raccolti nelle prime gare stagionali di Winterleiten, la Nazionale azzurra è pronta a tornare in pista per la seconda tappa di Coppa del Mondo, in programma sabato 3 e domenica 4 gennaio a Moso in Passiria, in Val Passiria.

La località altoatesina ospiterà anche, nelle due giornate successive, le prove valide per la Coppa del Mondo Juniores, rendendo l’appuntamento uno dei più importanti dell’inizio di stagione.

I convocati azzurri

Il direttore tecnico Leander Moroder ha convocato 15 atleti per la tappa del circuito principale:

Fabian Brunner, Daniel Gruber, Matthias e Peter Lambacher, Alex Oberhofer, Matthias Troger, Tobias Paur, Andreas Hofer, Hannes Unterholzner, Jenny Castiglioni, Nina Castiglioni, Daniela Mittermair, Nadine Staffler, Tina Stuffer e Lotte Mulser.

Un gruppo ampio e competitivo, chiamato a confermare l’ottimo avvio di stagione e a puntare a nuovi piazzamenti di prestigio su una pista storicamente favorevole ai colori azzurri.

Programma di gara

Il fine settimana di Moso in Passiria prevede:

Sabato 3 gennaio (pomeriggio) : gara del doppio maschile

Domenica 4 gennaio (mattina): doppia manche dei singoli

Subito dopo, spazio alle competizioni juniores, con un programma analogo distribuito sulle due giornate successive.

Doppio impegno per alcuni azzurri

Tra i protagonisti del weekend anche Nina Castiglioni, Tina Stuffer, Lotte Mulser e Andreas Hofer, che prenderanno parte sia alla Coppa del Mondo senior sia alle prove juniores, insieme a Michael Noah Tinzl, confermando la continuità tra presente e futuro del movimento azzurro.

L’obiettivo è chiaro: proseguire sulla scia dei risultati positivi e iniziare il nuovo anno con nuove soddisfazioni internazionali.