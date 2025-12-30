Sportface TVOriginals
Nkunku via dal Milan? Arriva l’offerta dall’estero, ma spunta un ostacolo

CALCIO Serie A AC Milan vs Hellas Verona FC
Christopher Alan Nkunku of AC Milan celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and Hellas Verona FC at San Siro Stadium in Milan

Nkunku si è reso protagonista dell’ultimo match giocato dal Milan in campionato eppure crescono le indiscrezioni di un possibile addio: ecco le ultime novità.

Christopher Nkunku è arrivato al Milan in estate con alte aspettative eppure solamente nell’ultimo match di Serie A, contro il Verona, è riuscito a fare da differenza con due gol. Nelle ultime ore stanno perciò crescendo le indiscrezioni su un possibile addio già a gennaio: ecco tutto quello che sta succedendo.

Addio di Nkunku al Milan? L’offerta è arrivata ma c’è un ostacolo

Il Milan, per un’eventuale cessione di Christopher Nkunku, chiede 35 milioni di euro. Secondo ‘Sky Sport’, però, nelle ultime ore si è mosso concretamente il Fenerbahce per provare ad affondare il colpo eppure un ostacolo c’è. Il giocatore non vorrebbe infatti lasciare il club rossonero.

Nkunku lascia il Milan

Nkunku ipotesi scambio con Gatti (Foto IG @c_nkunku – sportface.it)

L’attaccante vuole infatti restare al Milan e continuare a giocarsi le sue carte per dimostrare ancora tutto ciò che può dare. Al momento la possibile operazione in uscita è perciò in stand-by. Non resta che attendere per comprendere cosa succederà con il mercato invernale.

