Nkunku via dal Milan? Arriva l’offerta dall’estero, ma spunta un ostacolo

Nkunku si è reso protagonista dell’ultimo match giocato dal Milan in campionato eppure crescono le indiscrezioni di un possibile addio: ecco le ultime novità.

Christopher Nkunku è arrivato al Milan in estate con alte aspettative eppure solamente nell’ultimo match di Serie A, contro il Verona, è riuscito a fare da differenza con due gol. Nelle ultime ore stanno perciò crescendo le indiscrezioni su un possibile addio già a gennaio: ecco tutto quello che sta succedendo.

Addio di Nkunku al Milan? L’offerta è arrivata ma c’è un ostacolo

Il Milan, per un’eventuale cessione di Christopher Nkunku, chiede 35 milioni di euro. Secondo ‘Sky Sport’, però, nelle ultime ore si è mosso concretamente il Fenerbahce per provare ad affondare il colpo eppure un ostacolo c’è. Il giocatore non vorrebbe infatti lasciare il club rossonero.

L’attaccante vuole infatti restare al Milan e continuare a giocarsi le sue carte per dimostrare ancora tutto ciò che può dare. Al momento la possibile operazione in uscita è perciò in stand-by. Non resta che attendere per comprendere cosa succederà con il mercato invernale.