Billie Jean King Cup: Italia-Francia il 15 e 16 aprile ad Alghero

Camila Giorgi - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events

Il match del turno preliminare della Billie Jean King Cup by BNP Paribas 2022, la nuova Fed Cup, tra Italia e Francia, si disputerà ad Alghero, Italia, il 15 e 16 aprile 2022. La sfida tra le ragazze azzurre guidate da Tathiana Garbin si giocherà sul cemento all’aperto e la vincente accederà alla fase finale in programma nel mese di novembre 2022 con sede unica ancora da definire. Saranno 12 le Nazioni a partecipare alla fase conclusiva: le nove che si aggiudicheranno il turno preliminare e le finaliste della passata edizione (Russia e Svizzera), più una wild card.

A darne la notizia, martedì 25 gennaio, il presidente della FIT Angelo Binaghi: “Una manifestazione possibile grazie alla Regione e al Comune di Alghero. Una sfida che arriva in un momento storico in cui stiamo raggiungendo risultati straordinari a livello individuale. E in cui il padel sta diventando un fenomeno sociale. I grandi eventi che sbarcano in Sardegna, anche grazie alla lungimiranza dell’assessore Gianni Chessa e della Regione, oggi hanno un peso specifico diverso, perché è il tennis ad avere conquistato uno spazio sempre maggiore sulla scena internazionale. E’ un grande risultato avere la Coppa qui. Dopo le grandissime, ormai ex giocatrici, ci sono tenniste come Giorgi, la Paolini e ora la Bronzetti che stanno riportando il tennis italiano femminile al livello che merita”.